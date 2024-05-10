2024.05.10 09:10

Maxima ищет 300 работников: предлагает отдых и занятость

 
Рома Мацияускайте
ru.DELFI.lt
Maxima
Maxima
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

На лето торговая сеть Maxima ищет около 300 работников. Им предлагают бесплатное жилье, обеды. На лето работников ищут не только в Вильнюсе и Каунасе, но и на взморье. Представители компании заметили, что сезонная работа для многих становится началом новой карьеры.

"На летний сезон мы ищем около 300 работников. Мы предлагаем им занятость и отдых. Будущие коллеги смогут 4 дня работать и 4 дня отдыхать. Им предложим бесплатное жилье в Паланге, Ниде, Швянтои, Клайпеде, Каунасе, Вильнюсе. Они получат дополнительные надбавки, бесплатные обеды", – рассказала представитель сети Индре Тракимайте-Шяшкувене.

Работники сети нужны не только на курортах – в Паланге, Швянтои, Ниде, но и в городах около озер – в Игналине, Молетай.

"В этот сезон мы приглашаем на работу кассиров, работников в зале, операторов автоматов по приему тары. В Вильнюсе и Каунасе увеличивают штат в производственных цехах – ищут кондитеров и пекарей. В сфере логистики предлагаются рабочие места комплектовщикам заказов и работников на рампе", – сказала Тракимайте-Шяшкувене.

Она заметила, что люди, приходящие работать на время, нередко потом остаются в компании, продолжая свою карьеру. После окончания сезона они могут перевестись в другой магазин или сочетать работу с учебой.

"Скорее всего, летом начнется второй этап поиска работников для нового логистического центра Maximа. В этом центре мы постарались оборудовать удобные рабочие места, а также зоны отдыха, прачечная. В столовой их будет ждать бесплатный обед, для водителей оборудованы комнаты отдыха с душевыми. В этом центре погрузка и разгрузка роботизированы – это уменьшает нагрузку на работников и ускоряет процесс. Для работников, которым далеко добираться до центра, организуют транспорт на/с работы. Специальные автобусы будут ездить из Вильнюса, Варены, Шальчининкай, Эйшишкес и др. В случае необходимости работникам предоставят и бесплатный ночлег", – рассказала Тракимайте-Шяшкувене.

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