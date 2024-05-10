Maxima ищет 300 работников: предлагает отдых и занятость

"Скорее всего, летом начнется второй этап поиска работников для нового логистического центра Maximа. В этом центре мы постарались оборудовать удобные рабочие места, а также зоны отдыха, прачечная. В столовой их будет ждать бесплатный обед, для водителей оборудованы комнаты отдыха с душевыми. В этом центре погрузка и разгрузка роботизированы – это уменьшает нагрузку на работников и ускоряет процесс. Для работников, которым далеко добираться до центра, организуют транспорт на/с работы. Специальные автобусы будут ездить из Вильнюса, Варены, Шальчининкай, Эйшишкес и др. В случае необходимости работникам предоставят и бесплатный ночлег", – рассказала Тракимайте-Шяшкувене.