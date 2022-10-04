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Мэр Каунаса Висвальдас Матийошайтис заявил, что неудобно чувствует себя из-за того, что платит налоги в России. Он сказал, что не будет работать в России, но не сказал, когда это произойдет.

"А при чем тут аннексия?", – ответил он на вопрос журналиста, что он думает о том, что Россия аннексировала часть территории Украины.

Он напомнил, что его бизнес в России продается, наняли компанию, которая готовит компанию к продаже.

"И все. Я хотел бы, чтобы это произошло раньше, но получается некоторое опоздание, когда это произойдет, сообщим", – сказал Матийошайтис.

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На вопрос, как он себя чувствует из-за того, что платит налоги в России, Матийошайтис ответил, что налоги небольшие, поскольку "Калининградская область - льготная".

"Неудобно чувствуем себя и работать в той стране не будем", – сказал мэр Каунаса.

Он упомянул, что может принять участие в выборах мэра, которые состоятся в марте 2023 года. Консерваторы на этот пост выдвинули кандидатуру Витаутаса Юозапайтиса, "крестьяне" – Аурелиюса Веригу, союз "Во имя Литвы" - Гинтаутаса Лабанаускаса.

Владельцы Vičiūnų grupė Матийошайтисы обещали продать бизнес в России с самого начала вторжения России в Украину в феврале этого года.

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