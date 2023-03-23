Massive Wood Construction увольняет всех работников

Компания, учрежденная в 2008 г. в Шяуляе, в 2021 г. получила 3,962 млн. евро доходов от продаж, понесла убытки в размере 158 тыс. евро.
Согласно реестру юридических лиц, единственным акционером "Massive Wood Construction" является норвежская компания "MWC Gruppen".
Первым о планах компании сообщил портал "Verslo žinios". Глава "Massive Wood Construction" Тадас Мисюс пояснил vz.lt, что решение об увольнении работников было принято после возбуждения дела о банкротстве контролирующей норвежской компании, которая также была единственным заказчиком.
По данным Государственного фонда социального страхования (Содра), в компании работали 38 человек, нее задолженность перед бюджетом "Содры" составляла 71 088,46 евро. В январе средняя зарплата в "Massive Wood Construction" составляла 1 930,5 евро (около 1 202 евро нетто).
Об увольнениях работников Службе занятости с 8 марта сообщили еще две компании "Fern Production" (28 работников) и "Theca Furniture" (83 работника).
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