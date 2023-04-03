Март – рекордсмен по продажам квартир за последние 12 месяцев

Несмотря на то, что количество подписанных договоров в марте выросло вдвое, продажи в первом квартале стали самыми низкими за последние пять лет. Всего за первый квартал года было продано 554 квартиры (113 в январе, 150 в феврале, 291 в марте).
За первый квартал прошлого года было продано 948 квартир, а в январе-марте 2021 года заключено 2312 предварительных договоров.
В январе-марте на Вильнюсском рынке было предложено 940 квартир. За один лишь март было запущено 9 проектов и предложено 525 квартир. Общее предложение квартир в Вильнюсе в настоящее время составляет 3909, что на 235 квартир больше, чем в феврале, говорится в пресс-релизе.
На начало апреля наибольшее число предложений было в престижном сегменте – 1499 квартир, стоимость которых превышает 3500 евро/кв. м., меньше всего квартир предлагалось в эконом-сегменте – 1101 квартира стоимостью до 2900 евро/кв. м. В среднем сегменте покупателям предлагается 1 309 квартир, стоимость которых начинается от 2 900 евро/кв. м. до 3500 евро/кв. м.
Средняя стоимость 1 кв. м. доступных квартир в Вильнюсе в конце марта составляла 3445 евро.
"В марте зафиксирован рост цен на 3 проц., так как на рынок выходят новые более дорогостоящие проекты. Вполне вероятно, что застройщики уже рассчитывают цены на квартиры, с учетом того, что им придется продавать квартиры со 100-процентной степенью готовности", — говорит председатель правления Hanner Арвидас Авулис.
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