На взморье сеть Rimi планирует трудоустроить около 100 сезонных работников и приглашает школьников и студентов с 16 лет. Компания предлагает им продолжать работу и осенью, когда начнется учебный год.

Представитель компании Вайва Кайкарене сказала, что сеть готовится к летнему сезону. Несмотря на то, что больше всего работников требуется в крупных городах, летом растет потребность в сезонных работниках на взморье - в Паланге и в Швянтои, а также в Клайпеде и Кретинге.

В основном на взморье требуются работники в зале, кассиры и продавцы, нужны повара, пекари и работники администрации.

Компания принимает работников и без опыта работы, поскольку сама организует для них курсы.