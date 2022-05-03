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Бесплатное проживание на взморье, гибкий график и возможности карьеры – у работодателей есть что предложить молодежи.
Rimi Outlet Vilniuje
Rimi Outlet Vilniuje

На взморье сеть Rimi планирует трудоустроить около 100 сезонных работников и приглашает школьников и студентов с 16 лет. Компания предлагает им продолжать работу и осенью, когда начнется учебный год.

Представитель компании Вайва Кайкарене сказала, что сеть готовится к летнему сезону. Несмотря на то, что больше всего работников требуется в крупных городах, летом растет потребность в сезонных работниках на взморье - в Паланге и в Швянтои, а также в Клайпеде и Кретинге.

В основном на взморье требуются работники в зале, кассиры и продавцы, нужны повара, пекари и работники администрации.

Компания принимает работников и без опыта работы, поскольку сама организует для них курсы.

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