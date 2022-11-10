Если 25 декабря и 1 января магазины этой сети будут закрыты совсем, то 24 декабря они закроются в 17 часов, а 31 декабря - в 20 часов. Во второй день Рождества (26 декабря) магазины Lidl будут работать с 10 до 20 ч. В другие дни магазины будут работать в обычном режиме.

Время работы магазинов Lidl в праздники:

24 декабря до 17 ч.

25 декабря работать не будут.

26 декабря с 10 до 20 ч.

31 декабря до 20 ч.

1 января магазины Lidl будут закрыты.

2 января магазины будут работать по обычному графику.