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Торговая сеть Lidl шестой год подряд не будет работать в первые дни Рождества и Нового года (25 декабря и 1 января). В этом году магазины Lidl раньше закроются в Сочельник (24 декабря), а 26 декабря откроются позже.
Lidl Lietuva
Lidl Lietuva
© Organizatorių nuotr.

Если 25 декабря и 1 января магазины этой сети будут закрыты совсем, то 24 декабря они закроются в 17 часов, а 31 декабря - в 20 часов. Во второй день Рождества (26 декабря) магазины Lidl будут работать с 10 до 20 ч. В другие дни магазины будут работать в обычном режиме.

Время работы магазинов Lidl в праздники:

24 декабря до 17 ч.

25 декабря работать не будут.

26 декабря с 10 до 20 ч.

31 декабря до 20 ч.

1 января магазины Lidl будут закрыты.

2 января магазины будут работать по обычному графику.

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