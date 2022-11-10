Если 25 декабря и 1 января магазины этой сети будут закрыты совсем, то 24 декабря они закроются в 17 часов, а 31 декабря - в 20 часов. Во второй день Рождества (26 декабря) магазины Lidl будут работать с 10 до 20 ч. В другие дни магазины будут работать в обычном режиме.
Время работы магазинов Lidl в праздники:
24 декабря до 17 ч.
25 декабря работать не будут.
26 декабря с 10 до 20 ч.
31 декабря до 20 ч.
1 января магазины Lidl будут закрыты.
2 января магазины будут работать по обычному графику.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Отопление включили позже, а счета больше, чем в прошлом году: первые впечатления жителей
Жители столицы Литвы уже получают первые счета за...
Эфир Delfi: ВСУ "уходит" военных РФ из Херсона, генерал США об истребителях для Украины
Отступление российских военных из Херсона обсуждаем...
Премьер не исключает, что в следующем году изменится порядок выплаты компенсации за газ и электричество
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните не исключает,...
Счет за электричество привел к путанице: деньги уплачены, а мнимый долг не пропадает
Либерализация рынка электроэнергии стала нелегким...