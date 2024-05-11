Магазины сети Lidl переходят на летний режим работы

С 13 мая с 8 до 23 ч. будет работать магазин в Каунасе, на ул. Яжеро, 3. С этого дня увеличится также время работы магазина в Паланге, на Клайпедском шоссе, 59 – магазин будет работать с 7 до 23 ч.
Большая часть других магазинов Lidl перейдут на летнее время работы с 3 июня – с этого дня изменится время работы 18 магазинов по все Литве.
Вильнюс ул. Дукшту, 34 08:00-23:00
Вильнюс ул. Барчу, 1 07:00-22:00
Вильнюс ул. Атейтес, 4A 08:00-23:00
Вильнюс ул. Саломеёс Нерес, 16 08:00-23:00
Каунас проспект Шяурес, 1A 07:00-23:00
Каунас проспект Юозапавичаус, 127 08:00-22:00
Каунас ул. Йонавос, 40 08:00-23:00
Каунас ул. Обялинес, 1 08:00-22:00
Клайпеда проспект Тайкос, 66B 07:00-23:00
Клайпеда ул. Смилтялес, 19 07:00-23:00
Клайпеда ул. Тильжес, 56B 07:00-23:00
Клайпеда ул. Лепоёс, 3 08:00-23:00
Клайпеда проспект Статибининку, 18 08:00-23:00
Кретинга ул. Жемайтес, 12 07:00-23:00
Шяуляй ул. Тильжес, 3 08:00-22:00
Утена ул. Й.Басанавичаус, 125A 07:00-23:00
Вилкавишкис ул. Витауто, 77 07:00-22:00
Гаргждай ул. Гедимино, 135A 08:00-22:00