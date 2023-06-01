"Летом меняются потоки покупателей и их привычки. В теплое время года больше клиентов бывает в магазинах на море, на курортах, в таких городах, как Аникщай и Игналина. Отдыхающие ходят в магазины поздно вечером. Поэтому мы корректируем время работы", – сказала представитель сети Iki Вайда Будрене.

Летом до 22 ч. будут работать магазины этой сети в Швянтои, Аникщае, Молетай, Прекуле, Утене, Игналине, а также в Авиженяй (Вильнюсский район). Меняется и время работы обоих магазинов Iki в Паланге: на ул. Жвяю магазин будет работать с 8 до 22 ч., а на Тайкос – с 7.30 до 22.30 ч. Точное время работы магазинов можно найти на сайте сети.