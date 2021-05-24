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С 1 июня на курортах и в некоторых других городах магазины сети Iki будут работать дольше - до 22:30 ч.
„Iki“ parduotuvė
„Iki“ parduotuvė
© Įmonės nuotr.

"Мы постоянно учитываем потребности покупателей, поэтому в летний сезон увеличим время работы магазинов с большим потоком клиентов", – сказала пресс-секретарь сети Вайда Будрене.

Время работы магазинов этой сети в 8 городах продлят до 22 ч. В воскресенье, когда покупателей будет меньше, магазины Iki в Висагинасе, Игналине, Утене и Зарасай будут работать до 21 ч.

Еще три магазина будут работтаь до 22.30 ч. Остальные по-прежнему будут работать до 20, 21 или 22 ч.

Точную информацию о работе конкретного магазина можно найти на сайте сети.

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