"Мы постоянно учитываем потребности покупателей, поэтому в летний сезон увеличим время работы магазинов с большим потоком клиентов", – сказала пресс-секретарь сети Вайда Будрене.

Время работы магазинов этой сети в 8 городах продлят до 22 ч. В воскресенье, когда покупателей будет меньше, магазины Iki в Висагинасе, Игналине, Утене и Зарасай будут работать до 21 ч.

Еще три магазина будут работтаь до 22.30 ч. Остальные по-прежнему будут работать до 20, 21 или 22 ч.

Точную информацию о работе конкретного магазина можно найти на сайте сети.