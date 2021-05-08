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С 7 мая в магазинах сети Rimi продают тесты на антигены для самоконтроля на COVID-19. Это первый и пока единственный в Литве тест на антигены для самоконтроля, а не для профессионального использования, который одобрила Служба аккредитации при Минздраве. Тесты можно будет приобрести в десятках магазинов по всей Литве.
Магазины Rimi начали торговлю тестами на коронавирус
© Bendrovės nuotr.

"С пятницы покупатели Rimi смогут приобрести тесты французского производителя VEDALAB SARS-CoV-2. Инструкция этого теста предназначена для простого пользователя – не медика", – сказала представитель Rimi Lietuva Габриэле Шеренене.

Тест на антигены COVID-19 рекомендуют применять через 5 дней после появления симптомов или через 7 дней после контакта с больным, если нет никаких симптомов. Тест можно делать в любое время суток, им могут пользоваться лица старше 15 лет.

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