В понедельник Moki – veži сообщила, что переделает часть магазинов в магазины небольшого формата - до 300 кв. м. Однако в среду магазины сети уже не работали.
Представители Национального центра общественного здравоохранения указали, что они никаких решений не предпринимали: "Вероятно, они сами все взвесили и приняли решение".
Представитель компании Эгле Бертешкайте-Гружаускене пояснила, что они обращались в министерство за пояснениями.
"После того как в понедельник появилась дополнительная информация, комментарии ответственных лиц, мы решили вернуться к электронной торговле – мы обслуживаем клиентов, но они не смогут попасть в помещение", - сказала представитель компании.
Некоторые магазины стройтоваров открылись еще до послаблений, например, в Depo работают отделы продовольственных товаров, гигиенических товаров и товаров для животных. В магазинах Senukai работает отдел продовольственных товаров, можно забрать заказанные по интернету товары.
Ermitažas в понедельник указал, что пока не откроется и следит за ситуацией.
В среду после заседания правительства премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала сказала, что постановление понятное.
"Мы говорим об общей площади, поэтому нельзя открывать часть отделов или чем-то отделять "лишнюю" площадь. (...) Какие-то другие манипуляции, по моему мнению - ни что иное, как попытка обойти закон, а это нарушение, которое должны расследовать соответствующие ведомства", – сказала она.
"Постановление разрешает открытие магазинов, а не их частей", – подтвердила советник министра экономики Скайсте Бараускене.
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