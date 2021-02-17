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Несмотря на то, что торговая сеть Moki – veži“ в понедельник сообщила об открытии магазинов, 17 февраля магазины уже не работали. Сеть обратилась в Министерство экономики за пояснениями. Министерство указало, что нельзя открыть часть помещения большого магазина. Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, что хитростей быть не должно.
„Moki Veži“ nuotr.
„Moki Veži“ nuotr.

В понедельник Moki – veži сообщила, что переделает часть магазинов в магазины небольшого формата - до 300 кв. м. Однако в среду магазины сети уже не работали.

Представители Национального центра общественного здравоохранения указали, что они никаких решений не предпринимали: "Вероятно, они сами все взвесили и приняли решение".

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Представитель компании Эгле Бертешкайте-Гружаускене пояснила, что они обращались в министерство за пояснениями.

"После того как в понедельник появилась дополнительная информация, комментарии ответственных лиц, мы решили вернуться к электронной торговле – мы обслуживаем клиентов, но они не смогут попасть в помещение", - сказала представитель компании.

Некоторые магазины стройтоваров открылись еще до послаблений, например, в Depo работают отделы продовольственных товаров, гигиенических товаров и товаров для животных. В магазинах Senukai работает отдел продовольственных товаров, можно забрать заказанные по интернету товары.

Ermitažas в понедельник указал, что пока не откроется и следит за ситуацией.

В среду после заседания правительства премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала сказала, что постановление понятное.

"Мы говорим об общей площади, поэтому нельзя открывать часть отделов или чем-то отделять "лишнюю" площадь. (...) Какие-то другие манипуляции, по моему мнению - ни что иное, как попытка обойти закон, а это нарушение, которое должны расследовать соответствующие ведомства", – сказала она.

"Постановление разрешает открытие магазинов, а не их частей", – подтвердила советник министра экономики Скайсте Бараускене.

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