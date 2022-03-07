"С учетом ситуации информируем, что с завтрашнего дня мы останавливаем торговлю газетами "Республика" и "Вечерние новости", – сказала глава пресс-службы сети Эрнеста Дапкене.

С 28 февраля эти издания не продают в магазинах Iki и Rimi, их не распространяет "Литовская почта".