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Торговая сеть Maxima 6 марта сообщила, что с понедельника (7 марта) останавливает торговлю газетами "Республика и "Вечерние новости" (Respublika и Vakaro žinios).
Maxima
Maxima
© DELFI

"С учетом ситуации информируем, что с завтрашнего дня мы останавливаем торговлю газетами "Республика" и "Вечерние новости", – сказала глава пресс-службы сети Эрнеста Дапкене.

С 28 февраля эти издания не продают в магазинах Iki и Rimi, их не распространяет "Литовская почта".

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