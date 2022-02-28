"Наша цель – предложить покупателям наилучший опыт закупки, поэтому мы регулярно обновляем и модернизируем магазины, создаем современные места шопинга. В этот раз мы решили также изменить название магазина. Наш магазин в 1999 г. открылся на базе торгового центра Minskas (Минск), однако ситуация меняется, поэтому мы меняем и название магазина", – сказала исполнительный директор Iki Лина Муйжене.

После реконструкции IKI Vilnius будет одним из самых современных магазинов в Литве.

В магазине IKI Vilnius будет обновлен интерьер, установят инновационное оборудование, покупателей ждет тщательно подобранный ассортимент товаров.

IKI, открывшийся в Жирмунай 23 года назад, - один из самых долго работающих магазинов сети в стране. Он был одним из самых современных магазинов столицы. Таким и останется после реконструкции.