aA
Литовская железная дорога сообщила, что в договоре с "Беларуськалием" на транзит удобрений прописана возможность его расторжения в одностороннем порядке. Разорвать договор можно при условии, если одна их сторон не выполнит по нему обязательства (к примеру, технически не сможет перечислить оплату из-за введенных санкций). Также можно прекратить сотрудничество, если уведомить партнера об этом за 12 месяцев (в противном случае можно попасть на штраф). Однако Литовская железная дорога признает, что досрочный разрыв договора грозит компании банкротством, обращает внимание Zerkalo.io
ЛЖД заявила, что есть способ расторгнуть договор с "Беларуськалием" и избежать штрафа. Но есть нюанс
© Scanpix

Как уточняет председатель правления Литовских железных дорог Кястутис Шлюжас, подписанное 21 октября прошлого года дополнительное соглашение с "Беларуськалием" по предоплате не исключает возможность приостановить обслуживание белорусской компании. Это можно сделать, если белорусское предприятие не выполнит обязательства по договору.

Статьи по теме:
Президент Литвы: парламентское расследование невыполнения санкций для "Беларуськалия" необходимо  (7)
Обстоятельства транзита удобрений "Беларуськалия" будут расследовать комитеты Сейма Литвы  (1)

В ЛЖД уточняют, что компании было выгодно подписать допсоглашение, это изменило схемы оплаты за услуги.

"До этого "Беларуськалий" оплачивал услуги в течение 30 дней с момента оказания услуг заказов за последний месяц. Таким образом, данное изменение снизило риски для компании", - поясняют в ЛЖД.

Контракт с "Беларуськалием" также предусматривает, что его можно расторгнуть, если уведомить партнера об этом за 12 месяцев. "Это потенциально грозит банкротством ЛЖД", - отметили в компании.

В ЛЖД уточняют, что подписали соглашение с "Беларуськалием" в 2018 году, оно действует до конца 2023 года.

Напомним, что транзит белорусских удобрений через Литву продолжается, несмотря на то, что с 8 декабря 2021 года действуют санкции США в отношении "Беларуськалия". Белорусская компания перевела "ЛЖД" аванс за несколько месяцев еще до вступления санкций.

Из-за скандала в отставку подавали министры иностранных дел и транспорта Литвы, но премьер-министр Ингрида Шимоните решила их не увольнять. 21 декабря 2021 года Государственная комиссия, оценивающая стратегические сделки, указала, что договор между "Беларуськалием" и "ЛЖД" не отвечает интересам нацбезопасности.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Эксперты: остановка транзита "Беларуськалия" не должна сильно повлиять на экономику Литвы (29)

Прекращение транзита продуктов крупного производителя...

TOP новостей

Остановить рост цен в Литве: есть решение? (84)

Остановить рост цен, в принципе, довольно просто. Надо...

ЛЖД заявила, что есть способ расторгнуть договор с "Беларуськалием" и избежать штрафа. Но есть нюанс (18)

Литовская железная дорога сообщила , что в договоре с...

От закрытой погранзоны до элитного жилья – 60 лет со дня основания Неринги. Как Куршская коса развивалась в советские годы? (4)

На исходе 2021 года курортная Неринга отметила красивый...

Утилизация отходов: даже если думаете, что действуете по обстоятельствам, можете получить крупный штраф (7)

Жители недовольны переполненными мусорными...

Вильнюсский аэропорт охраняет пустой полицейский автомобиль: ситуация вызывает беспокойство (9)

Около 4 лет назад постоянный пост полиции в...