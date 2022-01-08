ЛЖД заявила, что есть способ расторгнуть договор с "Беларуськалием" и избежать штрафа. Но есть нюанс

Как уточняет председатель правления Литовских железных дорог Кястутис Шлюжас, подписанное 21 октября прошлого года дополнительное соглашение с "Беларуськалием" по предоплате не исключает возможность приостановить обслуживание белорусской компании. Это можно сделать, если белорусское предприятие не выполнит обязательства по договору.

В ЛЖД уточняют, что компании было выгодно подписать допсоглашение, это изменило схемы оплаты за услуги.

"До этого "Беларуськалий" оплачивал услуги в течение 30 дней с момента оказания услуг заказов за последний месяц. Таким образом, данное изменение снизило риски для компании", - поясняют в ЛЖД.

Контракт с "Беларуськалием" также предусматривает, что его можно расторгнуть, если уведомить партнера об этом за 12 месяцев. "Это потенциально грозит банкротством ЛЖД", - отметили в компании.

В ЛЖД уточняют, что подписали соглашение с "Беларуськалием" в 2018 году, оно действует до конца 2023 года.

Напомним, что транзит белорусских удобрений через Литву продолжается, несмотря на то, что с 8 декабря 2021 года действуют санкции США в отношении "Беларуськалия". Белорусская компания перевела "ЛЖД" аванс за несколько месяцев еще до вступления санкций.

Из-за скандала в отставку подавали министры иностранных дел и транспорта Литвы, но премьер-министр Ингрида Шимоните решила их не увольнять. 21 декабря 2021 года Государственная комиссия, оценивающая стратегические сделки, указала, что договор между "Беларуськалием" и "ЛЖД" не отвечает интересам нацбезопасности.