По словам генерального директора компании группы "LTG Cargo" Эгле Шиме, со среды вводится новый порядок согласования заявок, согласно которому в будущем клиенты должны будут предоставлять гораздо больше информации о грузе и его происхождении.

"Это в значительной степени расширит масштабы наших проверок, и мы готовы их интенсивно проводить. Мы не намерены делать никаких поблажек, а клиенты, не предоставившие документы или предоставившие неполные документы, не смогут участвовать в процессе согласования заявок", — сказала она журналистам на железнодорожной станции Кена в среду.

Статьи по теме: Для расследования контрабанды удобрений – материалы о проверке 15 вагонов

"Даже если такие заявки на перевозки и будут поданы, они будут отклонены", — отметила она.

Запрет на ввоз грузов в Литву в случае непредоставления перевозчиком необходимой информации поможет выявить больше случаев обхода санкций.

"Мы не намерены делать никаких поблажек, а клиенты, не предоставившие документы или предоставившие неполные документы, не смогут участвовать в процессе согласования заявок. И если такие заявки на перевозки и будут подаваться, то они будут отклоняться. (...) Эти данные, мы надеемся, помогут выявить, заметить больше случаев, когда, возможно, делаются попытки обхода санкций", – заявила она.

Руководитель ЛЖД: у нас есть хорошие специалисты и системы, помогающие идентифицировать попытки обхода санкций

По словам генерального директора ЛЖД Эгидиюса Лазаускаса, попытки обхода санкций рассматриваются группой как серьезная угроза национальной безопасности Литвы, поэтому группа приложит "большие усилия" для предотвращения таких попыток.

По словам Э. Лазаускаса, в первую очередь ЛЖД сотрудничают с таможней и другими учреждениями, контролирующими движение товаров, а также с Министерством транспорта.

По словам руководителя ЛЖД, у самой компании есть много информации о планируемых грузоперевозках.

"У нас есть внутренние алгоритмы, по которым мы рассчитываем вероятность того, что будет перевозиться подсанкционная продукция. У нас есть хорошие специалисты и системы, которые помогают нам фиксировать эти вещи. Мы также получаем информацию от общественных деятелей, они помогают нам собирать информацию", – сказал Э. Лазаускас журналистам на железнодорожной станции в Кене.

Он сообщил, что в этом году ЛЖД дважды обращались в Вильнюсскую окружную прокуратуру и передали информацию о возможных попытках коммерческих компаний обойти европейский санкционный контроль.

Э. Шиме: грузопоток из Беларуси в 2022 году сократился на 62 проц.

По словам Э. Шиме, грузопоток из Беларуси в 2022 году сократился на 62 проц., с 3,53 млн тонн в 2021 году до 1,34 млн тонн в 2022 году. Это было обусловлено международными санкциями и собственными решениями некоторых клиентов отказаться от грузоперевозок из этих стран.

Так же представитель "LTG Cargo" подчеркнула, что в 2023 году по подозрению в попытке обхода санкций было отклонено 9 проц. заявок на перевозку грузов из Беларуси, не разрешен въезд 453 вагонов.