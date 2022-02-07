О запрете 2 февраля сообщило Министерство иностранных дел Беларуси, об этом в письменной форме информировал ЛЖД и Совет по железнодорожному транспорту стран СНГ, Эстонии, Латвии, Литвы и Болгарии, штаб-квартира которого находится в Москве.

Со вступлением в силу запрета поток составов через границу Литвы с Беларусью сократится на 45 в месяц и составит около 480-540. Около 25% из них должны быть составы, сформированные в Литве – основная часть отправится в Россию, Украину, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан. Они будут доставлять различные грузы, в отношении которых не действует запрет – пищевые продукты и продукты растительного происхождения, техника, сообщили BNS в ЛЖД.

Около 55% (240-270 в месяц) составят транзитные поезда из Калининграда, которые следуют в Беларусь, Россию, а через них – в Казахстан и Китай.

Оставшиеся 20% составят поезда из Клайпедского порта, которые доставляют грузы в Россию и Беларусь, а также в направлении Украины и Казахстана.

По информации ЛЖД, запрет Беларуси не окажет большого влияния на эти грузы, поскольку из Клайпедского порта доставлялись небольшие грузы нефтепродуктов и удобрений.

Запрет Минска больше всего отразится на литовском производителе удобрений Achema и нефтепреработчике Orlen Lietuva.

Минск заявил об ограничениях после того, как в свете вступивших в силу в декабре санкций США в отношении "Беларуськалия" правительство Литвы решило с февраля расторгнуть договор между ЛЖД и белорусским производителем удобрений, поскольку он не соответствует интересам национальной безопасности.