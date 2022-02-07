aA
С понедельника Минск не впускает из Литвы поезда, которые везут транзитом через Беларусь удобрения и нефтепродукты. Литовская железнодорожная группа (ЛЖД) отмечает, что по этой причине поток составов в Беларусь сократился более чем на 10%, однако вероятно, что эти грузы будут направляться в Польши или Латвию.
Lietuvos gelezinkeliai
Lietuvos gelezinkeliai
© Lietuvos geležinkeliai

О запрете 2 февраля сообщило Министерство иностранных дел Беларуси, об этом в письменной форме информировал ЛЖД и Совет по железнодорожному транспорту стран СНГ, Эстонии, Латвии, Литвы и Болгарии, штаб-квартира которого находится в Москве.

Со вступлением в силу запрета поток составов через границу Литвы с Беларусью сократится на 45 в месяц и составит около 480-540. Около 25% из них должны быть составы, сформированные в Литве – основная часть отправится в Россию, Украину, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан. Они будут доставлять различные грузы, в отношении которых не действует запрет – пищевые продукты и продукты растительного происхождения, техника, сообщили BNS в ЛЖД.

Статьи по теме:
Советник президента об угрозах Минска: мы не можем гарантировать, что это реальные намерения  (14)
"Литовские железные дороги": транзит через Беларусь должен остановиться 7 февраля  (25)

Около 55% (240-270 в месяц) составят транзитные поезда из Калининграда, которые следуют в Беларусь, Россию, а через них – в Казахстан и Китай.

Оставшиеся 20% составят поезда из Клайпедского порта, которые доставляют грузы в Россию и Беларусь, а также в направлении Украины и Казахстана.

По информации ЛЖД, запрет Беларуси не окажет большого влияния на эти грузы, поскольку из Клайпедского порта доставлялись небольшие грузы нефтепродуктов и удобрений.

Запрет Минска больше всего отразится на литовском производителе удобрений Achema и нефтепреработчике Orlen Lietuva.

Минск заявил об ограничениях после того, как в свете вступивших в силу в декабре санкций США в отношении "Беларуськалия" правительство Литвы решило с февраля расторгнуть договор между ЛЖД и белорусским производителем удобрений, поскольку он не соответствует интересам национальной безопасности.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

"Литовские железные дороги" уволят почти 300 человек (32)

"Литовские железные дороги" до конца этого года уволят...

TOP новостей

Kainos Lenkijoje Kainos Lenkijoje Kainos Lenkijoje

В минувшие выходные польские магазины штурмовали литовцы: такого раньше не было (19)

В Польше в первые выходные после того как вступил в силу...

Глава военного комитета НАТО не видит признаков желания России напасть на страны Балтии (6)

Глава Военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр...

Коронавирус в Литве: 7538 новых случаев и 11 смертей (2)

За минувшие сутки в Литве было выявлено 7 538 новых...

На юго-восточном склоне горы Гедиминаса зафиксирован новый оползень (1)

На юго-восточном склоне горы Гедиминаса в понедельник...

В вопросе ежегодного налога на автомобили царит неизвестность

После того как парламент Литвы в январе этого года...