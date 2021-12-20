ЛЖД: получeно подтверждение США о необязательности санкций

Письмо OFAC о том, как следует трактовать санкции США для "Беларуськалия", LTG получила 17 декабря, сообщила компания. Однако, как сказал BNS представитель железных дорог Мантас Дубаускас, это не меняет ситуацию, и продолжается поиск решения, как на законном основании расторгнуть договор с "Беларуськалием".

"Сейчас вместе с акционерами идет поиск устойчивого юридического решения для сложившейся ситуации. Поток грузов белорусской компании будет остановлен сразу, как только появится необходимое для этого юридическое основание", - говорится в сообщении Литовских железных дорог.

Как сообщает предприятие, просьбу предоставить письменные разъяснения и подтверждения представлявшейся до этого посредством устных консультаций информации о применении вступивших в силу 8 декабря санкциях LTG направила еще 12 ноября.

"Объявленные OFAC санкции не выглядят напрямую обязательными для LTG, потому что нет никакой связи с США. LTG не является лицом США, а предоставленная в просьбе информация не показывает, что упоминающиеся в нем договоры или же связанные с договорами платежи связаны с лицами США, среди которых были бы финансовые учреждения США или корреспонденты", - указано в письме OFAC.

Однако OFAC призывает субъектов, которые предпочли придерживаться санкций OFAC, с осторожностью подходить к регулированию и риску санкций, связанному со сделкой, перед тем, как предпринимать действия.

Дубаускас сказал BNS, что главной мыслью документа OFAC является то, что санкции США не могут быть поводом для расторжения договора LTG с "Беларуськалием".

"Это (письмо OFAC – BNS) подтверждает положение, что санкции США не являются достаточным юридическим основанием для расторжения договора с "Беларуськалием", и компания (LTG – BNS) рискует получить иски с другой стороны о невыполнении договора", - сказал Дубаускас.

"Мы слышим ожидание государства, чтобы перевозка удобрений остановилась, значит, нужно искать другие решения", - добавил он.

Уже после вступления санкций в силу правительство объявило, что будет добиваться расторжения договора ЛЖД c "Беларуськалием", хотя утверждает, что санкции США напрямую к транзиту удобрений в Литве не применяются.

Белорусское предприятие перед вступлением санкций в силу перевело аванс осуществляющим перевозку грузов Литовским железным дорогам за несколько месяцев вперед.