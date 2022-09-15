ЛЖД: LTG Cargo не будет возить российские и белорусские грузы, пока Минск и Москва не рассчитаются за транзит

"ЛЖД и литовские ведомства обеспечили возможность реализации соглашений ЕС о перевозках между Российской Федерацией и Калининградской областью. Между тем на клиентов ложится ответственность за организацию подходящего способа оплаты услуг. Без этих расчетов транзит будет невозможен", — сообщила в ЛЖД в четверг.

Такую информацию ЛЖД также предоставила "Российским железным дорогам" (РЖД).

Литовские банки ранее заявляли, что не обрабатывают платежи за транзит подсанкционных российских или белорусских товаров, а последний из литовских банков - Šiaulių bankas - прекратил такие платежи с сентября. Однако последний и банк Luminor заявили, что не исключают возможности применения исключений.

По данным BNS, с сентября банки не обрабатывали никаких переводов для LTG Cargo.

В начале сентября ЛЖД заявила, что калининградский транзит оплачен примерно на три недели. Именно столько группа ЛЖД будет перевозить разрешенные российские грузы в Калининград и обратно, так как получила от экспедиторов авансы на 2,5 млн евро.

По данным ЛЖД, в четверг от авансов осталось около 1,5 млн. евро.

LTG Cargo отмечает, что уже некоторое время оказывает услуги по перевозке грузов российским и белорусским клиентам только после получения за них оплаты.

22 июля LTG Cargo возобновила транзит подсанкционных грузов между Россией и Калининградом, который был приостановлен с середины июня, но объем грузоперевозок должен соответствовать среднему трехлетнему показателю грузов, перевозимых железнодорожным транспортом с января 2019 года по конец декабря 2021. Средние значения рассчитываются по каждому коду товара отдельно, и заявки отклоняются, если количество товаров превышает среднегодовые значения.