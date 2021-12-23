ЛЖД хочет перевозить больше грузов из Турции и Литвы

Компания сообщает, что наибольший интерес вызвали два потенциальных маршрута: соединение портов Турции через Черной море, Одессы с Клайпедским портом или продление так называемого поезда "Викинг" до Турции.
Руководитель компании ЛЖД по связям с общественностью Лаура Габрилавичюте заявила, что в настоящее время 3,5 тыс. полуприцепов и тягачей перевозится в месяц по морю между Турцией и Украиной, затем они по автомобильным дорогам идут в Западную Европу и скандинавские страны.
"Предложение литовских железных дорог - перевозить полуприцепы из портов Украины по железной дороге до Клайпедского порта - более эффективный и экологичный способ. В использовании интермодальных составов уже сейчас заинтересованы предприятия из Турции, Украины и Литвы, среди них - и работающие в сфере логистики", - заявила она BNS.
Ожидается, что пробные перевозки могут состояться уже в феврале-марте следующего года.
Компания оценивает потенциал проекта в 5 тыс. полуприцепов ежегодно. Большая часть будет предназначена для рынка скандинавских стран.
Габрилавичюте отметила, что интерес рынка к маршруту Турция - Скандинавия очень высок, так как ежегодно растет экспорт из Турции, а транспортный коридор через Европу на север не способен полностью обслужить этот поток.
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