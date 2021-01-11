Лыжные комплексы в Литве просят разрешения на деятельность: все равно люди неконтролируемо собираются

Ассоциация лыжных комплексов, объединяющая компании из Вильнюса, Аникщяй, Игналины, Клайпеды, Плунге и Шилале обратилась к правительству в понедельник и попросила "в срочном порядке обсудить вопрос упразднения запрета на деятельность лыжных комплексов".

По данным ассоциации, в публичном пространстве видно, что в последние дни жители собираются на горках, в парках, у холмов и радуются приходу зимы - в таких местах сложно обеспечить безопасность.

"Между тем лыжные комплексы, работающие под открытым небом, могут обеспечить безопасность, но не могут работать из-за действующих ограничений. Лыжный спорт - индивидуальный спорт, поэтому необходимо в подчеркнула ассоциация.

В обращении сказано, что в соседних странах и других странах комплексы работают - действует предварительная регистрация клиентов, ограничено их количество – такие же условия готовы обеспечить и в Литве. За раз можно зарегистрировать бронь на двоих и сеанс будет длиться не больше двух часов. На каждого посетителя обещают предоставить 100-150 кв. м, дистанция будет 3-5 м, а на подъемнике - больше 10 м. Билеты будут продавать в кассах самообслуживания или в кассах на улице.

Все клиенты должны быть в масках, нарушителей сразу же будут удалять с территорий комплекса. За порядком будут следить с помощью видеокамер.

Минздрав Литвы обещал в ближайшее время рассмотреть этот вопрос и дать свой ответ.