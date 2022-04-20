Luminor снизил прогноз роста ВВП Литвы до 1%

В следующем году экономический рост должен ускориться до 3,2%, ожидает Luminor.

Прогноз среднегодовой инфляции повышен с 7,8% до 13,5%.

По словам экономиста банка Жигимантаса Маурицаса, российская агрессия против Украины усугубила инфляционное давление и нарушила глобальные цепочки поставок и производства, что вынудило применить обширные экономические санкции, затрагивающие не только экономику подсанкционных государств, но и весь мир.

"Мы думали, что видим свет в конце туннеля, пандемия проходит, но мы видим, что, к сожалению, в конце туннеля не светит солнце, а с гулом приближается новый поезд. Если последние несколько лет враг был невидимым, то теперь он виден и находится рядом с нами. Наш сосед, начавший вторжение в другую страну", - отметил Маурицас на пресс-конференции.

"Мы видим много рисков и растущих геополитических угроз, которые связаны не только с российским вторжением, но и с растущим разрывом между Востоком и Западом, с Китаем. Мы были вынуждены снова снизить прогноз роста", — добавил он.

Банк прогнозирует, что рост литовского экспорта в этом году достигнет 4%, а в следующем году - 4,5%. Уровень безработицы, как ожидается, достигнет 7% в этом году и 6,6% в следующем году. Рост средней заработной платы прогнозируется на уровне 10% и 5,5% соответственно.