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Аналитики банка Luminor прогнозируют, что в этом году Литве удастся сохранить рост экономики в размере 1,3%, однако в следующем году ожидают сокращение внутреннего валового продукта (ВВП) на 1,2%.
Luminor: экономика Литвы в этом году вырастет на 1,3%, а в следующем снизиться на 1,2%
© DELFI / Josvydas Elinskas

В 2024 году экономика все же должна потянуться вверх и прирасти на 5,5%, представил банк новейшие прогнозы во вторник.

По словам экономиста банка Жигимантаса Маурицаса, основными факторами, сдерживающими рост, являются энергетический кризис, вызванный энергетической войной России против Евросоюза, а также растущие более быстро, чем ожидалось, процентные ставки, которые усугубляются опасениями центробанков перед ускорением инфляции.

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По оценкам Luminor, среднегодовая инфляция достигнет 17,2% в этом году, но снизится до 4,5% в следующем году, а в 2024 году вероятна дефляция в 1%.

Ожидается, что средний уровень безработицы в этом году достигнет 5,8%, в следующем году - 7%, а в 2024 году - 6,8%. Рост средней заработной платы должен составить 12%в этом году, 8% - в 2023 году и 5% - в 2024 году.

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