Lufthansa увеличивает частоту рейсов между Вильнюсом и Франкфуртом

В настоящее время по этому маршруту выполняется 12 рейсов в неделю, планируется, что частота будет увеличена до 14 рейсов в неделю, сообщают Литовские аэропорты.

После увеличения частоты рейсов регулярные рейсы во Франкфурт будут осуществляться каждый день недели. Продажа билетов уже объявлена ​​на сайте авиакомпании.

С конца марта 2023 года Lufthansa впервые в истории в Вильнюсском аэропорту начала выполнять прямые регулярные рейсы с четырьмя компаниями своей группы: Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines и Brussels Airlines.