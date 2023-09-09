Lufthansa увеличивает частоту рейсов между Вильнюсом и Франкфуртом

В настоящее время по этому маршруту выполняется 12 рейсов в неделю, планируется, что частота будет увеличена до 14 рейсов в неделю, сообщают Литовские аэропорты.
После увеличения частоты рейсов регулярные рейсы во Франкфурт будут осуществляться каждый день недели. Продажа билетов уже объявлена на сайте авиакомпании.
С конца марта 2023 года Lufthansa впервые в истории в Вильнюсском аэропорту начала выполнять прямые регулярные рейсы с четырьмя компаниями своей группы: Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines и Brussels Airlines.
Lufthansa и SWISS выполняют рейсы в соответственно Франкфурт и Цюрих, Austrian Airlines в Вену, Brussels Airlines – в Брюссель. Все упомянутые маршруты соединяют столицу Литвы с важными авиационными центрами для улучшения доступности страны.