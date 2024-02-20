Lufthansa отзывает полеты из Вильнюса в Германию

Полеты были запланированы на утро 20 и 21 февраля (6.35 ч). Отозваны и два рейса из Франкфурта в Вильнюс (21 и 22 февраля).

Забастовка работников профсоюза Verdi будет проходить с 3 ч. 20 февраля до 6 ч. 21 февраля.

Больше всего последствий ощутят основные аэропорты Франкфурта и Мюнхена, однако работники Lufthansa также будут бастовать в Берлине, Кёльне-Бонне, Дюссельдорфе, Гамбурге и Штутгарте.