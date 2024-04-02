LTG Link начинает установку спутникового интернета Starlink в поездах

 
ELTA
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Lietuvos geležinkeliai
Lietuvos geležinkeliai
ФОТО: ELTA / Julius Kalinskas

Пассажирская транспортная компания LTG Link начинает устанавливать в поездах спутниковый интернет Starlink, который обеспечит стабильную связь на протяжении всей поездки.

Как указывает компания, спутниковой связью уже оснащены три поезда, осенью она будет установлена ​​еще на четырех поездах, которые будут курсировать по самым популярным маршрутам Вильнюс-Рига и Вильнюс-Клайпеда. К концу года планируется оснастить и другие поезда подключением к интернету 5G.

Предусматривается, что спутниковый интернет будет автоматически активироваться на тех участках, где обычное интернет-соединение слабое, поэтому технологии спутниковой и мобильной связи будут эффективно использоваться одновременно.

По сообщению LTG Link, беспроводной интернет в поездах важен как для пассажиров, использующих его для собственных нужд, так и для удобной оплаты услуг платежной картой.

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