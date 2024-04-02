LTG Link начинает установку спутникового интернета Starlink в поездах

Как указывает компания, спутниковой связью уже оснащены три поезда, осенью она будет установлена ​​еще на четырех поездах, которые будут курсировать по самым популярным маршрутам Вильнюс-Рига и Вильнюс-Клайпеда. К концу года планируется оснастить и другие поезда подключением к интернету 5G.

Предусматривается, что спутниковый интернет будет автоматически активироваться на тех участках, где обычное интернет-соединение слабое, поэтому технологии спутниковой и мобильной связи будут эффективно использоваться одновременно.