LTG Cargo в июле перевезла на 80% больше зерна по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом

По словам руководителя отдела продаж и развития услуг LTG Cargo Лаймоноса Некрошюса, рекордный объем перевозок зерна в июле этого года обусловлен досрочной уборкой урожая –примерно на две недели раньше обычного.

„ Земледельцы в этом году прогнозировали более ранний урожай зерновых, поэтому подобные результаты по перевозкам были ожидаемы. Обычно наиболее интенсивный период перевозок зерна приходился на начало августа и продолжался до сентября. Первые вагоны с новым урожаем мы перевезли уже в начале июля „, – сообщает Л. Некрошюс в пресс-релизе.