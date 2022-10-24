LTG Cargo в этом году перевезла на 37% меньше грузов. Причина - санкции против Беларуси и РФ

Представитель LTG Cargo сообщил, что грузопотоки в этом году снижаются из-за объявленных международных санкций против России и Беларуси, а также решения некоторых клиентов не перевозить грузы из этих стран.

"Перевозки также сокращаются из-за комплексных действий, последовательно проводимых LTG Cargo с начала войны России в Украине, которые призваны сократить связи с этими странами", - сказала BNS Котрина Дзикарайте.

В этом году больше всего по железной дороге перевезено нефти и нефтепродуктов - около 6,9 млн. тонн (в прошлом году за 9 месяцев – 6,5 млн тонн), строительных материалов (щебень, цемент и др.) – около 3,8 млн тонн (4,3 млн тонн), удобрений — почти 3,4 млн. тонн (13,2 млн тонн), сельскохозяйственной продукции – около 2,6 млн. тонн (как и в прошлом году), продукции пищевой промышленности – 1,7 млн. тонн (1,6 млн тонн), угля - 1,6 млн тонн (3,2 млн тонн), прочих товаров – около 3,8 млн. тонн (почти 6 млн тонн)

По словам Дзикарайте, в этом году из Украины в Литву было перевезено около 0,2 млн. тонн грузов - в основном сельскохозяйственной продукции - на 87% меньше, чем в прошлом году (1,5 млн тонн), когда перевозились в основном нефть и ее продукты, а также удобрения.

"Из-за войны России в Украине грузопотоки из Литвы в Украину в этом году сократились на 85%, а из Украины в Литву — на 25%", — сказала представитель LTG Cargo.

По ее словам, из-за санкций, примененных к России, в январе-сентябре через Литву в Калининградскую область и обратно было перевезено 1,7 млн ​​тонн грузов, в то время в порядке, установленном Еврокомиссией, можно перевезти 3,1 млн. тонн необходимых товаров.

"По территории Литвы между основной частью России и Калининградской областью было перевезено из разрешенного количества отдельной номенклатуры 37% угля и продуктов его переработки, около 59% черных металлов, 35% древесины и изделий из нее, 100% процентов цемента, 26% продукции пищевой промышленности, масла и продукты его переработки - около 60%. (Санкции ЕС в отношении нефти и нефтепродуктов вступят в полную силу с 5 декабря или до 5 февраля 2023 года, в зависимости от кода конкретного продукта), и 31% других различных видов товаров", - сказала Дзикарайте.

"Хочу напомнить, что перечень товаров первой необходимости включает несколько сотен товарных кодов согласно регламенту ЕС, количество которых оценивается конкретно при приеме заявок", — добавила она.