LTG Cargo успешно совершила пилотный рейс через Латвию в Эстонию

"Тестовый рейс был проведен через все три страны Балтии с одним локомотивом модели Siemens, поэтому грузы клиентов можно будет перевозить по международному маршруту более конкурентоспособно и не тратить время на перецепку составов вагонов на каждой границе.

Сегодня у нас уже есть необходимые сертификаты безопасности перевозчиков для международных перевозок в странах Балтии, выданные Железнодорожным агентством Европейского союза и национальными органами безопасности стран Балтии, и мы уже выполнили первый пилотный рейс из Литвы до первой пограничной станции в Эстонии", - сообщила в пресс-релизе руководитель LTG Cargo Эгле Шиме.