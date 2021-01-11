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В рамках реализации стратегии международного расширения литовская железнодорожная компания грузовых перевозок LTG Cargo (входит в группу Lietuvos gelezinkeliai), учредила компанию в Украине.
LTG Cargo основала компанию в Украине
© DELFI / Kiril Čachovskij

По сообщению группы, сначала LTG Cargo Ukraine будет предлагать услуги аренды подвижного состава, экспедирования, и прочие услуги в сфере грузоперевозок

"Предлагая современные и надежные перевозки грузов по железной дороге, мы можем стать соединительным мостом между бизнесом Литвы и Украины, и таким образом поощрять экономическое сотрудничество стран", – отметил в пресс-релизе гендиректор LTG Cargo Эгидиюс Лазаускас.

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По его словам, компания хочет стать международным перевозчиком грузов в Украине с годовым грузооборотом около 300 млн тонн – в шесть раз больше, чем в Литве.

Летом прошлого года LTG Cargo учредила дочернюю компанию в Польше LTG Cargo Polska.

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