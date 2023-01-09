LTG Cargo начала поставлять уголь в Польшу

Цель данного проекта – помочь стране удовлетворить потребности в твердом топливе.

"И мы, и региональный рынок активно диверсифицируем логистические пути и ищем альтернативные маршруты для перевозки грузов в обход России и Беларуси. В настоящее время Польша обеспечивает импорт угля через порты страны. Однако возросшие потребности толкают на поиск новых направлений, среди которых – перевозка особо важных грузов через Литву из Клайпедского морского порта. Мы подготовились к проекту очень быстро – всего за несколько месяцев. Первый состав с углем уже отправился в Польшу"— говорит руководитель LTG Cargo Эгле Шиме.

В настоящее время LTG Cargo со своим партнером Innofreight в парке подвижных составов уже собрали специальные контейнеры и платформы для обоих видов путей – ширококолейных и путей с европейской шириной колеи. Состав будет курсировать один раз в неделю, а за один рейс сможет перевезти до 60 специальных контейнеров с углем.

На сегодняшний день планируемый ежемесячный объем перевозок по данному маршруту в Польшу составляет до 5 тыс. тонн угля. В будущем компания надеется увеличить объемы данных перевозок, а также ищет решения, которые бы позволили перевозить уголь из Клайпедского морского порта через Каунасский интермодальный терминал.