LTG Cargo на прошлой неделе отклонила 73 заявки на перевозку грузов

На прошлой неделе компания-грузоперевозчик группы ЛЖД LTG Cargo получила от клиентов 744 заявки на перевозку грузов между Литвой и зарубежными странами.

После оценки соблюдения применяемых компанией принципов санкционного контроля и нулевой толерантности к риску, на прошлой неделе было одобрено 487 заявок на перевозку грузов, отклонены 73 заявки, решение по еще 184 заявкам будет принято после подробной оценки информации, предоставленной клиентами. 22 из отклоненных заявок на перевозку грузов касались экспорта или импорта из/в Беларусь, сообщает компания.

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На прошлой неделе были отклонены заявки на перевозку 125 вагонов с кукурузой. Кроме того, компания отклонила заявки на перевозку 70 вагонов для перевозки контейнеров, 34 вагонов с нефтью и нефтепродуктами, 32 вагонов со жмыхом и 19 вагонов с огнеупорными материалами, говорится в пресс-релизе.

По данным ЛЖД, всего с 1 марта компания LTG Cargo получила 6031 заявку на перевозку грузов. После оценки соблюдения применяемых компанией принципов санкционного контроля и нулевой толерантности к риску, с начала марта одобрено 4703 заявки на перевозку грузов. 1131 заявка была отклонена: почти половина из них были связаны с экспортом или импортом из/в Беларусь.