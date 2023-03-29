LTG Cargo на прошлой неделе отклонила 41 заявку на перевозку грузов

Большая часть отклоненных заявок на перевозку грузов (21 заявка) касалась экспорта или импорта из/в Беларусь.

11 заявок на перевозку грузов на прошлой неделе были отклонены после того, как было установлено, что к грузовым перевозкам причастны компании, подконтрольные белорусскому правительству. Остальные заявки были отклонены после оценки иных комплексных рисков (соблюдение санкций ЕС, США, ООН и прочих санкций, приостановленные или расторгнутые договоры и т. п.).

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Наибольшее количество аннулированных заявок касалось перевозки жмыхов растительного происхождения – отклонены заявки на перевозку 108 вагонов с этим грузом. Кроме того, компания отклонила заявки на перевозку 38 вагонов со строительными товарами и 26 вагонов с техническими грузами, а также заявки на перевозку 14 вагонов для контейнерных перевозок и 11 вагонов с нефтью и нефтепродуктами, отмечается в пресс-релизе.

В совокупности, с 1 марта компания LTG Cargo получила 2391 заявку на перевозку грузов. После проверки на соответствие применяемым компанией принципам санкционного контроля и нулевой толерантности к риску в марте были одобрены 1 843 заявки на перевозку грузов. 506 заявок были отклонены. Большинство из этих отклоненных заявок на перевозку грузов (258 заявок) касались экспорта или импорта из/в Беларусь.

Следует напомнить, что компании LTG Group в целях обеспечения контроля над санкциями руководствуются несколькими основополагающими принципами. Среди них – приоритет ценностей, интересы внешней политики и политики безопасности Литвы превыше бизнес-интересов.

LTG Cargo реагирует на любые возможные попытки обхода действующих международных санкций. Компания придерживается и впредь будет придерживаться принципиальной позиции – продолжает последовательную работу с иными ответственными за санкционный контроль учреждениями с целью предотвращения любых попыток обхода ограничений.

Компания проводит особо тщательную проверку всех грузов, расширила объем информации, требуемой от клиентов, ужесточила правила подачи заявок и повышает аналитические возможности.