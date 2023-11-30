LP EXPRESS с новым брендом выходит на рынки Латвии и Эстонии

 
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Lithuania Post Express 24 terminal
Lithuania Post Express 24 terminal
ФОТО: DELFI / Karolina Pansevič
Сеть почтоматов LP EXPRESS весной следующего года расширяет работу в Балтийском регионе, запуская новый бренд для рынков Латвии и Эстонии. В соседних странах он будет известен как Unisend, об этом пишет портал столичных новостей madeinvilnius.lt.

К весне следующего года в Латвии и Эстонии будет действовать сеть из около 300 почтоматов Unisend. После этого расширения сеть почтоматов, управляемых "Почтой Литвы" в трех странах Балтии, будет насчитывать более 700 единиц. Инвестиции составят более 4 миллионов евро.

В среднем ежемесячно через сеть LP EXPRESS доставляется около 1 миллиона посылок. Хотя объем посылок в почтоматах быстро растет, особенно в преддверии больших праздников, это не влияет на качество обслуживания — более 97 % посылок LP EXPRESS доходят до адресатов уже в следующий рабочий день.

Почтоматы также оказывают меньшее отрицательное воздействие на окружающую среду: по сравнению с курьерской доставкой на дом выбросы CO2 сокращаются на две трети.

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