В представленном Еврокомиссии плане страна не предусмотрела надлежащих предохранителей для использования средств Евросоюза, говорится в отчете национальных планов 22 государств, организации Open Procurement EU Coalition, объединяющей организации мониторинга ЕС.

Литва получила один балл из шести возможных (16% из 100) за обязательство публиковать информацию о реализации плана. Лучшие оценки получили Швеция и Румыния, они набрали по четыре балла.

"Эта оценка и недавние скандалы о распределении помощи являются еще одним напоминанием о том, что мы должны подтянуться и уже сейчас договориться о том, чтобы обеспечить прозрачное и взвешенное использование помощи. Помощь Литвы и ЕС должна выделяться согласно высшим стандартам прозрачности", – отметил в пресс-релизе глава литовского отделения Transparency International Сергей Муравьев.

Хуже, чем Литва, выглядят семь стран: Австрия, Дания, Хорватия, Польша, Словакия, Словения, Германия. Они не предусмотрели никаких показателей отчетности в своих планах оживления экономики.

Это первое обозрение Open Procurement EU Coalition, в которую входит литовское отделение Transparency International. Целью этой коалиции является поощрение честных, открытых и эффективных публичных закупок.

Для смягчения последствий пандемии и ее влияния на социально-экономическое развитие блока ЕС выделит до 672,5 млрд евро, из которых Литве должно достаться 2,2 млрд евро.