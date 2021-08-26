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Литва в этом году получит из Фонда модернизации Евросоюза (ЕС) 63 млн евро на помощь электромобилям, более чистым технологиям, модернизации зданий самоуправлений, беспахотному земледелию.
Eurai
Eurai
© Shutterstock

Министерство окружающей среды и энергетики подтвердило направления национального финансирования из фона на 2021-2022 годы, сообщило Министерство энергетики.

В первые годы помощь от фонда (20 млн евро) планируется направить на внедрение более экологически чистых технологий на промышленных предприятиях, обновление зданий самоуправлений, чтобы увеличить эффективность трат энергии.

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Еще 15 млн евро пойдут на стимулирование покупки электромобилей, а 8 млн евро - на снижение затрат топлива из-за развития беспахотной обработки земли.

Кроме Литвы средствами Фонда модернизации ЕС могут пользоваться Польша, Латвия, Эстония, Чехия, Венгрия, Румыния, Словакия, Хорватия и Болгария.

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