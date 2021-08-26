Министерство окружающей среды и энергетики подтвердило направления национального финансирования из фона на 2021-2022 годы, сообщило Министерство энергетики.
В первые годы помощь от фонда (20 млн евро) планируется направить на внедрение более экологически чистых технологий на промышленных предприятиях, обновление зданий самоуправлений, чтобы увеличить эффективность трат энергии.
Еще 15 млн евро пойдут на стимулирование покупки электромобилей, а 8 млн евро - на снижение затрат топлива из-за развития беспахотной обработки земли.
Кроме Литвы средствами Фонда модернизации ЕС могут пользоваться Польша, Латвия, Эстония, Чехия, Венгрия, Румыния, Словакия, Хорватия и Болгария.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
В Виденяй между депутатом парламента Литвы и мигрантами произошел конфликт (41)
Депутат парламента Литвы , председатель...
В Литве говорят о повышении пенсий: через несколько лет средняя пенсия может достигнуть 565 евро (164)
В 2024 году средняя пенсия у людей с необходимым стажем...
"Delfi. Главное": готовимся к школе - что нужно знать ученикам и родителям? (4)
Спустя два карантина новый учебный год в Литве должен...
Спикер парламента Литвы сообщила, где состоится встреча с организаторами маршей (31)
Спикер парламента Литвы Виктория Чмилите-Нильсен...