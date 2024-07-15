2024.07.15 15:11

Литва запретила ввоз российских продуктов, некоторые по-прежнему попадают на рынок

 
Арунас Милашюс
ru.DELFI.lt
Maisto pramonė (asociatyvi nuotr.)
Maisto pramonė (asociatyvi nuotr.)
ФОТО: Shutterstock

Министерство сельского хозяйства предложило правительству запретить ввоз 2800 российских и белорусских продуктов питания, предложение было принято.

Однако выяснилось, что не все так просто. Однако вопрос одной группы товаров – рыбы и продукты из нее – решить одной Литве не под силу.

„Основной ввозившийся товар - это было корма. Надо упомянуть российскую рыбу, есть данные, что она попадает к нам через Нидерланды и Норвегию. А также другие товары - курятина, яйца. Об этом мы говорим с Еврокомиссией“, – сказал министр сельского хозяйства Кястутис Навицкас, заметив, что если будет одобрение ЕК, то список будет расширен.

В самом ЕС фиксируется значительный импорт. Минсельхоз так это прокомментировал: „Известно, что Россия не учитывает стандарты устойчивости и в одностороннем порядке устанавливает возможности отлова трески, салаки и кильки в Балтийском море, между тем рыбаки ЕС следят за сохранением этой рыбы. Например, литовские рыболовы с 2023 г., когда был запрещен отлов трески, поймали только 2 тонны этой рыбы. В России же в 2023 г поймали 798 тонн трески.

Литовские рыбаки и рыбаки других стран сообщают, что пойманная россиянами рыба попадает на рынок стран ЕС.

Мы считаем, что в нынешней ситуации это неприемлемо, надо поднимать вопрос импорта рыбы из России на общий рынок ЕС“.

В список входят товары 24 групп: живые животные, мясо и субпродукты, рыба, молоко и молочные продукты, яйца, натуральный мед, продукты неживотного происхождения, растения, овощи, фрукты, кофе и специи, зерно, злаки, масло, напитки, табак и др. В Литву из России и Беларуси запрещено импортировать разные продукты растительного происхождения.

С 3 июня в Литву запрещен импорт и готовых продуктов, а также алкогольных и безалкогольных напитков. В их числе разные мясные изделия, рыбные изделия, изделия из ракообразных, моллюсков и других обитающих в водоемах беспозвоночных или насекомых, а также сахар, кондитерские изделия, какао, изделия из какао, изделия из злаков, муки, крахмала или молока, овощей, фруктов, орехов и других растительных частиц, безалкогольные и алкогольные напитки, уксус, остатки пищевых продуктов и их отходы, корма для животных. Кроме того, запрещен импорт табака, переработанных табачных заменителей, продуктов, в составе которых есть или нет никотина, предназначенные для того, чтобы никотин попал в организм человека.

В список не были включены сельскохозяйственные продукты, которые не импортируют из альтернативных источников (некоторые грибы, ягоды, растительные материалы для плетения, меласса, некоторые корма для животных и др.).

Правительство запретило импорт этих товаров, но их транзит по территории Литвы не запрещается, можно везти небольшое количество этих товаров для личных нужд в пути.

Чтобы люди могли безопасно и комфортно путешествовать, запрет не распространяется на физических лиц, если они везут товар в открытой упаковке. Исключение касается мясных и молочных продуктов.

С 1 июля некоторые российские и белорусские сельскохозяйственные продукты и корма будут облагаться более высокими импортными тарифами ЕС, что обеспечит бесперебойное функционирование единого рынка и Таможенного союза ЕС. Литва призывает Европейскую комиссию как можно скорее представить предложение о расширении списка повышенных импортных пошлин на другие сельскохозяйственные товары.

В марте Еврокомиссия предложила повысить тарифы на импорт российского и белорусского зерна в ЕС. Решение было принято в мае. В ходе этого процесса Литва также предложила повысить тарифы на овощи и рыбную продукцию.

Закон о запрете импорта российской и белорусской сельскохозяйственной продукции и кормов был принят Сеймом 25 апреля. Эта мера направлена на ограничение возможности зарабатывать на экспорте сельскохозяйственной продукции и кормов, сокращение потенциальных доходов и экономических возможностей для финансирования агрессии России против Украины.

Kukurūzai

По данным министерства, в феврале 2024 гm. в Литву ввезли 12 200 т кукурузы из России. Возможно, ввезли больше кукурузы, чтобы позаботиться о кормах до вступления в силу запрета.

В январе-феврале 2024 г. кукурузу в Литву ввозили из:

o Польши – 52,1% от всего импорта;

o России– 33,0% от всего импорта;

o Украины – 12,9% от всего импорта.

За весь 2023 г. из России ввезли 301 000 тонн кукурузы. Кукуруза идет на корма для скота.

Правительство Литвы выступает за максимальное ограничение импорта российских и белорусских сельхозтоваров, однако для этого надо ввести меры на уровне всего ЕС. Литва зерно в России не покупает, это делают частные компании, действующие в рамках закона.

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