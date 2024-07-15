Литва запретила ввоз российских продуктов, некоторые по-прежнему попадают на рынок

С 3 июня в Литву запрещен импорт и готовых продуктов, а также алкогольных и безалкогольных напитков. В их числе разные мясные изделия, рыбные изделия, изделия из ракообразных, моллюсков и других обитающих в водоемах беспозвоночных или насекомых, а также сахар, кондитерские изделия, какао, изделия из какао, изделия из злаков, муки, крахмала или молока, овощей, фруктов, орехов и других растительных частиц, безалкогольные и алкогольные напитки, уксус, остатки пищевых продуктов и их отходы, корма для животных. Кроме того, запрещен импорт табака, переработанных табачных заменителей, продуктов, в составе которых есть или нет никотина, предназначенные для того, чтобы никотин попал в организм человека.