Литва закрыла свое воздушное пространство для белорусских авиаперевозчиков

Он действует, прежде всего, для государственной авиакомпании "Белавиа", которая в понедельник уже сообщила о прекращении полетов в Литву.
"Европейский совет принял вполне четкие выводы, в которых сказал, что белорусским авиатранспортным компаниям должно быть запрещено пользоваться воздушным пространством Евросоюза (ЕС)", - сказал на заседании министр транспорта Литвы Марюс Скуодис.
Агентство ЕС по авиационной безопасности во вторник рекомендовало всем компаниям Сообщества избегать воздушного пространства Беларуси. В свою очередь, Литва одной из первых со вторника уже запретила пользоваться аэропортами Литвы, если полет осуществляется через воздушное пространство Беларуси.
Полеты "Белавиа" к себе уже запретили Латвия, Украина, Швеция, Соединенное Королевство, Франция и Чехия.
Все решения приняты после того, как в воскресенье в аэропорту Минска был принужден к посадке пассажирский самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, а также был задержан бывший белорусский оппозиционный активист Роман Протасевич.
Запад осудил такое поведение белорусского режима, а также предпринял ограничения пролетающих над Беларусью самолетов.
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