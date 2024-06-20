2024.06.20 11:13

Литва: за последние три месяца зафиксирован пятикратный рост попыток обхода санкций

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Rusijos krovininiai traukiniai
Rusijos krovininiai traukiniai
ФОТО: Vitaly Nevar | Scanpix

Литовская компания грузоперевозок LTG Cargo группы LTG за последние три месяца зафиксировала пятикратный рост количества попыток обхода санкций. По данным группы LTG, в марте компания зафиксировала 14 подобных нарушений, в мае – 74, причем большая часть нарушений была связана с попытками перевезти топливо или нефтепродукты.

По словам руководителя LTG Cargo Эгле Шиме, в ходе осуществления санкционного контроля пробуются различные способы предотвращения нарушений.

„LTG Cargo успешно их выявляет и вовремя принимает необходимые меры, разворачивая вагоны на границе или не согласовывая предварительные заявки на перевозку санкционного груза“, – комментирует ситуацию Э. Шиме.

В свою очередь, руководитель отдела устойчивости бизнеса группы LTG Гедиминас Шечкус отметил, что группа изучает новые тенденции в уклонении от санкций, однако пока сложно указать причины увеличения количества подсанкционных грузоотправителей или вагонов, отправляемых в подсанкционные страны получатели.

По данным группы компаний LTG, в марте на границе были возвращены 4 таких вагона, в мае – 62.

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