Литва: за год молоко подорожало почти на треть

По оценкам MMO, цены на молоко в стране растут второй месяц подряд. Только за сентябрь цена на молоко, закупаемое у литовских хозяйств, выросла более чем на десятую часть.
Средняя закупочная цена на молоко в прошлом месяце составила более 44 центов за килограмм, тогда как за молоко натуральных показателей в августе фермерам платили в среднем 39 центов – цена выросла на 5,4 проц.
Цена на сливочное масло на оптовом рынке ЕС в этом году подскочила почти на 70 проц. – в октябре его средняя цена на бирже достигла 8,1 евро за килограмм по сравнению с 4,8 евро в прошлом году.
По данным Министерства сельского хозяйства США (USDA), хотя производство молока за семь месяцев этого года в Сообществе выросло на 0,7 проц., в июле оно упало на 0,53 проц. из-за распространения блютанга в Европе.
Новые случаи блютанга были выявлены в нескольких стадах крупного рогатого скота в Швеции и Австрии, что значительно расширило географию заболевания по сравнению с первоначальными вспышками в Северной и Центральной Европе, сообщает USDA.
По данным Государственной продовольственно-ветеринарной службы, блютанг – это вирусное заболевание домашних и диких жвачных животных, передающееся насекомыми, не опасное для человека. Однако из-за этого заболевания хозяйства несут огромные убытки, так как больное стадо становится непродуктивным.