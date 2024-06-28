Литва: в июне бензин подорожал на два цента, дизельное топливо – на четыре

За последнюю неделю средняя цена на бензин в Литве выросла на 0,4 проц., на дизельное топливо – на 1,3 проц. Разница между ценами на бензин и дизельное топливо сократилась до шести центов. По данным агентства, 24 июня литр дизельного топлива в Литве стоил в среднем 1,45 евро, а бензина – 1,51 евро.

Тогда как средние цены на бензин в Эстонии и Латвии снизились на 3,8 и 1,3 проц., а в Литве, Польше и Германии выросли на 0,4-1,1 проц.

За неделю также подешевело дизельное топливо в Эстонии и Латвии – на 1 проц. и 1,1 проц. В Литве, Польше и Германии оно было на 0,8-1,3 проц. дороже.