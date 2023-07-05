Литва – в числе лидеров теневой торговли с Россией: как грузы пропадают по пути в Азию

В Европе все больше говорят о том, что немалая часть товаров, экспортируемых в страны Центральной Азии – Казахстан, Армению и Киргизию – туда не попадает, а по пути "исчезает" в Беларуси и России.
Влиятельное немецкое издание Die Welt недавно писало, что с начала войны до конца 2022 года таким образом в Россию и Беларусь попали товары на сумму около 8 млрд. евро. Die Welt констатирует, что Литва занимает второе место по масштабу экспорта после Германии.
Британское издание Financial Times в мае сообщало, что с начала войны во время транзита через Россию "пропала" половина товаров двойного назначения, которые должны были попасть в Центральную Азию (указывалась стоимость таких товаров - 1 млрд. евро). Так в Россию попали запчасти для самолетов, оптика. Financial Times пишет, что большая часть такого экспорта в Россию попадает через страны Балтии.
Статистика Государственного агентства данных Литвы показывает, что только в прошлом году экспорт товаров из Литвы в Казахстан и Узбекистан вырост в 3 раза, а в Киргизию – в 10 раз. Например, в Киргизию в прошлом году экспортировали на 3684% больше мониторов и проекторов, чем в довоенный 2020 г.
Министерство экономики и инноваций Литвы представило список из 57 товаров двойного назначения, экспорт которых с 3 июля запрещен в страны Центральной Азии, если грузы идут через Россию или Беларусь.
Эксперты, с которыми говорил Delfi, не спешат винить литовский бизнес в теневой торговле. По словам экспертов, часть компаний не знает, что участвует в грязных схемах, а другие не делают ничего плохого ни с юридической, ни с моральной стороны. Кроме того, из-за принятых решений Литва рискует испортить отношения со странами Центральной Азии.
Представитель компании Bunasta Юргис Адомавичюс сказал, что обычно в схемах "исчезновения" грузов есть не одно звено. Сначала оформляют документы, по которым товар выезжает из Литвы, например, в Казахстан. Перевозчик берет груз в Литве и везет на склад в Беларуси, а получатель в Казахстане сразу продает его России.
По словам Адомавичюса, за такими схемами необязательно стоят литовские предприниматели, а наши перевозчики, которые везут "исчезающие" потом товары, необязательно знают, что участвуют в теневой торговле.
"Созданы определенные компании, специализирующиеся на этом, они заказывают транспорт на короткие перевозки. Мы видим, что у границы появляется много мелких компаний, которые раньше ездили на короткие расстояния, возили грузы по Литве или странам Балтии. Сейчас они ездят до складов в Беларуси и получают неплохие деньги. Но, возможно, они даже не знают, что участвуют в каких-то схемах", – сказал собеседник.
Он заверил, что серьезный литовский бизнес в таких схемах не участвует, поскольку это грозит финансовыми убытками и может испортить репутацию: "Мы убеждены, что наши клиенты везут грузы в Центральную Азию и не могут их перепродать, иначе им придется платить все расходы по гарантии, которые появляются, если заказчик не получает товар".
По словам Адомавичюса, помогает в борьбе с такой нелегальной деятельностью помогает и таможня. Она недавно ввела порядок, требуется в течение 14 дней представить декларацию из таможни страны получателя, как доказательство того, что товары достигли конечной цели. Кроме того, экспортеры должны представить декларацию производителя, подтверждающую, что он знает, что товары продают в Центральную Азию.
Инициативу Минэкономики Адомавичюс оценил скептически. По его словам, эти действия осложнят работу учреждений.
Экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас сказал также критически оценил введенный Минэкономики список товаров. Он считает, что такое ограничение экспорта товаров двойного назначения должны вводить в европейском масштабе, только так они принесут результат. Если не будет решения в масштабе ЕС, эти товары будут дальше экспортировать только через другие страны, а Литва в результате может испортить отношения со странами Центральной Азии, тем же Казахстаном.