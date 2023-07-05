Литва – в числе лидеров теневой торговли с Россией: как грузы пропадают по пути в Азию

В Европе все больше говорят о том, что немалая часть товаров, экспортируемых в страны Центральной Азии – Казахстан, Армению и Киргизию – туда не попадает, а по пути "исчезает" в Беларуси и России.

Влиятельное немецкое издание Die Welt недавно писало, что с начала войны до конца 2022 года таким образом в Россию и Беларусь попали товары на сумму около 8 млрд. евро. Die Welt констатирует, что Литва занимает второе место по масштабу экспорта после Германии.

Британское издание Financial Times в мае сообщало, что с начала войны во время транзита через Россию "пропала" половина товаров двойного назначения, которые должны были попасть в Центральную Азию (указывалась стоимость таких товаров - 1 млрд. евро). Так в Россию попали запчасти для самолетов, оптика. Financial Times пишет, что большая часть такого экспорта в Россию попадает через страны Балтии.