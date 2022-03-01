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Реагируя на войну в Украине и вероятность большого числа беженцев, Литва упростила порядок трудоустройства прибывающих украинцев, сообщило Министерство экономики и инноваций.
Ukrainos ir Lenkijos pasienyje pabėgėliai iš Ukrainos
Ukrainos ir Lenkijos pasienyje pabėgėliai iš Ukrainos
© Romas Sadauskas - Kvietkevičius

Как говорится в сообщении, Литва упростила правила иммиграции в страну, подачи прошений о предоставлении убежища и трудоустройства для граждан Украины. Сразу работать смогут все, кто пользуется безвизовым режимом или у кого есть виза, вид на жительство или кто подаст прошение о предоставлении убежища в Литве.

Кроме того, основные литовские порталы по поиску работы теперь будут фильтровать объявления и по тому критерию, подходит ли предлагаемая работа беженцам из Украины.

Функциональные изменения уже внедряют крупнейшие литовские порталы по поиску работы - CVonline, CVmarket и CVbankas, а также портал Work in Lithuania, центр услуг International House Vilnius. Предназначенные для украинцев объявления по трудоустройству также можно найти на сайте Службы занятости.

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