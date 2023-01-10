Литва стремится ускорить процесс и отключиться от кольца БРЭЛЛ раньше

"Синхронизация, вероятно, является нашим самым большим и продолжительным проектом, который продолжается уже десять лет и, вероятно, будет продолжаться еще несколько лет. Суть ее состоит в том, чтобы отключиться от российской системы, потому что сейчас мы являемся ее частью, играем по их техническим правилам, и перейти на европейские технические правила и технически быть их частью", - в понедельник порталу 15min сказал В. Подерис.
"Важно, что этот проект реализуется вместе с нашими латвийскими и эстонскими соседями. Мы должны вместе выйти (из кольца БРЭЛЛ – ELTA), потому что мы были в одной системе с Россией. Инициатива Литвы состоит в том, чтобы ускорить этот процесс, поскольку, по согласованному плану, срок отключения – конец 2025 года. Литва инициирует ускорение этого проекта на один-два года", - добавил он.
Глава ЛАЭ подчеркивает, что для стран Балтии также очень важно провести испытания изолированной работы и таким образом показать, что страны Балтии могут работать, отключившись от России.
ELTA напоминает, что страны Балтии договорились, что до конца 2025 г. они отключатся от кольца БРЭЛЛ, в которое также входят Россия и Беларусь, и синхронизируют свои электросети с Западной Европой.
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