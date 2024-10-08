Литва: средняя корзина самых дешевых продуктов питания в сентябре подорожала на 3,5%

В первый месяц осени по сравнению с августом этого года средняя корзина самых дешевых продуктов питания в магазинах страны подорожала на 2,25 евро (3,5 проц.) и была на 2,5 евро (3,6 проц.) дешевле, чем в сентябре прошлого года, свидетельствует анализ портала мониторинга цен Pricer.lt.