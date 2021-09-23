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Литва вошла в пятерку стран, в которых за последние пять лет наиболее заметно сократилось потребление алкоголя, свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Alkoholis
Alkoholis
© Unsplash

Как отмечает глава Департамента по контролю над распространением наркотиков, табака и алкоголя Реналдас Чюжас, с 2015 по 2019 год Литва сократила потребление алкоголя на 17%, или почти на три литра на человека.

"Данные, которыми мы располагаем, говорят о положительных изменениях, и эти изменения побуждают задуматься о том, что мы идем в хорошем направлении. (...) Но Литве еще есть к чему стремиться, поскольку мы все равно потребляем на два литра больше, чем в среднем по Евросоюзу", – заявил Р. Чюжас на пресс-конференции в четверг.

Один житель Литвы в 2015 году в среднем потреблял около 15,4 литра чистого алкоголя в год, а в 2019 году – 12,8 литра – это на 35% больше, чем в среднем в ЕС.

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