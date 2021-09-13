Литва сделала еще один шаг в направлении бойкота БелАЭС

Соответствующее решение приняла Госслужба регулирования энергетики Литвы.

После снижения максимальной пропускной способности (англ. Total Transfer Capacity, TTC), Латвия сможет использовать для торговли с Россией только такие мощности, которые будут соответствовать пропускной способности линий.

"Латыши уже не будут аллоцировать те же самые наши мощности, которые есть сегодня, на своей перемычке, повышая, таким образом, коммерческую торговлю. (...) Объемы этой торговли должны сократиться приблизительно до такого объема, который сегодня реально имеется технически для торговли между Россией и Латвией – около 320 мегаватт", – сообщил BNS в понедельник председатель Госслужбы регулирования энергетики Ренатас Поцюс.

По действующей сейчас методике, которую применяют Латвия и Эстония, оценивается максимальная пропускная способность перемычки между Литвой и Беларусью.

Поцюс также заверил, что новая методика Литвы обеспечивает необходимый технический поток между Литвой и Беларусью, на случай, если у эстонского и латвийского операторов возникнет вопрос о безопасности и надежности системы.

В данный момент эти две страны торгуют с Россией по не утвержденной Литвой методике. Литовские должностные лица убеждены, что таким образом в Литву поступает электроэнергия с БелАЭС, и по этой причине нарушается так называемый "антиостровецкий" закон. Латвия утверждает, что торгует лишь российской электроэнергией.

В июле правительственная комиссия Литвы одобрила подготовленный компаний Litgrid план сокращения пропускной способности перемычки между Литвой и Беларусью. Это означает, что до достижения нового трехстороннего соглашения стран Балтии, Литва будет руководствоваться собственными торговыми правилами.

Литва прекратила импорт электроэнергии из Беларуси с ноября прошлого года, когда БелАЭС начала производить электроэнергию.

Поцюс в понедельник сказал BNS, что, по данным Государственного совета по регулированию энергетики (ГСРЭ), операторы Латвии и Эстонии намечают внести коррективы в их двустороннюю методику – планируется отменить коэффициент 0,62, ограничивающий импорт из России в Латвию, и установить единицу – в таком случае пропускная способность составит около 320 мегаватт.

По словам Поцюса, это реакция соседей на новую методику Литвы.

Согласно данным из источников BNS, новыми правилами Литвы больше всего недовольна Эстония, хотя она и не торгует электроэнергией с Россией – эстонская сторона якобы считает, что Литва со своими правилами ограничивает возможности торговли с Россией.

Литва прекратила коммерческий импорт электроэнергии из Беларуси с ноября прошлого года, когда БелАЭС начала вырабатывать электричество. Однако физически электроэнергия белорусского происхождения по-прежнему поступала в Литву, хотя в последнее время, когда Украина перестала ее покупать и БелАЭС не действовала, ее потока нет. Из Беларуси поступает только электроэнергия кольца БРЭЛЛ.

По данным, которые публикует Litgrid, в этом месяце физический поток из Беларуси в Литву колеблется от 15 до 700 мегаватт.

"БелАЭС не работает с 12 июля, хотя должна была заработать, согласно их сообщениям, 15 августа. Но, похоже на то, что неполадки генераторов серьезнее (...) Никаких объяснений по этому поводу они нам не предоставляют", – сказал BNS советник министра энергетики Кястутис Шкюдас.

По его словам, ситуация, когда атомная станция неожиданно перестает работать без подробных объяснений, неприемлема.

"Трудно представить ситуацию, когда по прошествии месяца после начала коммерческой деятельности, уже по окончании всех испытаний, когда станция должна действовать круглосуточно целый год, она спустя месяц останавливается", – сказал Шкюдас.