Ставка по этой эмиссии составит 2,125% годовых, сообщило Министерство финансов.
"Поскольку политика центральных банков меняется и процентные ставки растут, мы пользуемся возможностью получить финансирование на выгодных условиях. Литва предложила инвесторам самый привлекательный 10-летний срок, и мы надеемся еще ни раз предложить подобную эмиссию и на аукционах на внутреннем рынке", — передаются в пресс-релизе словам слова заместителя министра финансов Гедиминаса Норкунаса.
Еврооблигации были размещены с прибыльностью в 2,272%, а цена выпуска равна 98,698% его номинального значения. Облигации будут оплачиваться 1 июня, а выкупаться в июне 2032 года.
Эмиссию размещали банки Barclays и BNP Paribas.
В этом году правительство Литвы намерено занять около 1,75 млрд евро на международных рынках посредством выпуска еврооблигаций.
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