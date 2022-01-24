Литва вместе с Латвией, Эстонией и балтийским предприятием по реализации проекта RB Rail запрашивает почти 1,5 млрд евро в рамках Европейского инструмента инфраструктурных сетей (англ. Connecting Europe Facility, CEF) на 2021–2027 годы, сообщило Министерство транспорта и коммуникаций.

Решение ожидается в первом полугодии 2022 года.

С 2014 года общая помощь проекту Rail Baltica со стороны ЕС достигла более 950 млн евро, вместе с национальными средствами инвестиции составят около 1,14 млрд евро. В июле 2020 года лидеры ЕС достигли политического соглашения о выделении еще о 1,4 млрд евро в новой финансовой перспективе для Rail Baltica.

Ожидалось, что общая стоимость проекта составит около 5,8 млрд евро, позже утверждалось, что она выросла до 7 млрд евро, однако официальная пересчитанная стоимость проекта не публикуется.

В рамках проекта Rail Baltica будет проложена ветка из двух путей европейского стандарта от Варшавы через Каунас, Вильнюс и Ригу до Таллина.

Общая протяженность железнодорожной линии Rail Baltica в странах Балтии составляет 870 км: в Литве – 392 км, в Латвии – 265 км, в Эстонии – 213 км.