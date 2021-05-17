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Еврокомиссия (ЕК) получила официальный план восстановления экономики Литвы и повышения ее устойчивости стоимостью 2,2 млрд евро, сообщило представительство ЕК в Литве.
Литва представила ЕК национальный план восстановления экономики
© AP / Scanpix

В плане изложены реформы и проекты государственных инвестиций, которые планируется провести в жизнь с помощью Средства восстановления экономики и повышения ее устойчивости (RRF).

В плане Литвы семь компонентов: устойчивый сектор здравоохранения, "зеленая" перестройка, цифровая перестройка, качественное образование, инновации и высшее образование, действенный государственный сектор и социальная вовлеченность.

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ЕК в течение последующих двух месяцев даст оценку плану на основании 11-и установленных а регламенте критериев и подготовит на его основании обязательные в юридическом отношении акты.

ЕК также оценит, предусмотрено ли в плане выделить как минимум 37% средств на инвестиции в поддержку целей политики в сфере климата, а также на реформы, и 20% - на цифровую реорганизацию.

Министерство финансов сообщало, что ЕК должна в течение двух месяцев формально оценить план и если по нему не будет замечаний, то передать его на утверждение Совету Европейского союза, у которого на это будет один месяц.

По словам министра финансов, по всей вероятности, Совет утвердит национальные планыв июле.

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