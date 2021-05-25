Литва получила еще 355 млн евро от ЕС на сохранение рабочих мест

Средства выплачены в рамках утвержденной в прошлом году программы SURE, предназначенной для восстановления стран Евросоюза (ЕС) после коронавирусной пандемии.

Первая помощь в размере 300 млн евро выплачена Литве в ноябре прошлого года, еще 300 млн евро - в марте нынешнего года.

Средство SURE предусматривает финансовую помощь в объеме до 100 млрд евро всем членам ЕС.